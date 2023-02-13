Бывшему первому замглавы Минздрава сообщили о подозрении в регистрации иностранных лекарств недоказанного качества (ст. 321-2 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Речь идет о чиновнике, который был уволен на прошлой неделе. То есть, об Александре Комариде.

Сообщается, что он по упрощенной процедуре зарегистрировал зарубежный препарат, который является фактически биодобавкой и нуждается в исследованиях.

"Таким образом этот БАД не мог быть зарегистрирован как лекарственный препарат, тем более в ускоренном режиме", - сообщает СБУ. Идет расследование, устанавливается круг причастных к этой схеме.

Как писала "Страна", 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины.

Также Кабмин уволил пятерых заместителей главы МВД и первого замминистра экономики.

В феврале стало известно об увольнении экс-пресс-офицера погранслужбы Плантовской после публикации скандальных фото.

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