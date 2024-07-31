Российские диссиденты исчезают из тюрем, что может быть признаком подготовки обмена заключенными с Западом.

Об этом пишет Reuters.

За последние дни в России перевели в другие колонии не менее семи российских диссидентов и лиц, осужденных за критику войны, не информируя об этом их родственников и адвокатов.

В частности, оппозиционного политика Илью Яшина, правозащитника Олега Орлова, осужденного за тайное сотрудничество с иностранными правительствами Данила Кринари, гражданина Германии и России Кевина Лика, осужденного за государственную измену, активистов оппозиции Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, а также антивоенного художника Сашу Скочиленко.

На Западе их рассматривают как несправедливо задержанных политических заключенных.

Эти перемещения произошли сразу после "необычно быстрого осуждения" американского журналиста Эвана Гершковича. Россия уже подтвердила, что переговоры о его возможном обмене состоялись.

"Мы все надеемся, что это хорошие знаки. Мы надеемся, что они, вероятно, вывели их всех из тюрем, чтобы собрать в одном месте для подготовки к обмену", - заявил известный адвокат по правам человека, бежавший из России и сейчас проживающий в Праге, Иван Павлов.

Ранее сообщалось, что накануне смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме РФ вышли "на финальную стадию" переговоры о его обмене на осуждённого в Германии офицера ФСБ Вадима Красикова.