Обмен заключенными между РФ и Западом, похоже, уже начался. В Калининграде сел вылетевший рано утром из Москвы спецборт, который обслуживает ФСБ.

Об этом сообщает "Агентство.Новости".

Это самолет Ан-148 с бортовым номером RA-61727 на 35 посадочных мест. Подобные самолеты ранее использовались при обменах Виктора Бута, Константина Ярошенко и Надежды Савченко.

По данным "Важных историй", 30 июля Владимир Путин издал семь засекреченных указов, в которых может идти речь о помиловании политзаключенных.

The Moscow Times пишут, что РФ может передать на Запад 20-30 политзаключенных и журналистов в обмен на своих агентов и разведчиков.

Осужденный в РФ американский журналист Эван Гершкович вернётся в США в результате обмена заключёнными с Москвой.

Об этом заявили в эфире Fox News со ссылкой на заявление The Wall Street Journal. На сайте самого издания найти такую информацию не удается.

Однако корреспондентка Fox News в Пентагоне Дженнифер Гриффин заявляет, что Гершкович окажется в Штатах уже завтра.

Ранее словенский телеканал N1 сообщал, что состоится обмен заключенными между РФ, США, ФРГ и Беларусью.

Из Словении в рамках обмена отдадут российских шпионов Артема и Анну Дульцевых, задержанных в декабре 2022 года.

Издание пишет, что со времени ареста они не дали никаких показаний, но были осуждены.

Напомним, что в последние дни внезапно были переведены в другие колонии многие российские политзаключенные. За последние дни в России перевели в другие колонии не менее семи российских диссидентов и лиц, осужденных за критику войны, не информируя об этом их родственников и адвокатов.