Накануне смерти Алексея Навального в тюрьме РФ вышли "на финальную стадию" переговоры о его обмене на осуждённого в Германии офицера ФСБ Вадима Красикова.

Об этом заявила в видеообращении соратница оппозиционера Мария Певчих.

По её словам, переговоры об обмене команда Навального уже два года вела с правительствами США и Германии. План обмена был утверждён ещё прошлой весной, но его реализация несколько раз срывалась.

Как отметила Певчих, в начале февраля 2024 года Владимиру Путину предложили провести обмен Красикова, осужденного в ФРГ за убийство бывшего чеченского полевого командира, на двух американских граждан и Алексея Навального. Певчих заявила, что 15 февраля она узнала о выходе переговоров "на финальную стадию". А 16 февраля Навальный умер.

Правительство ФРГ не стало комментировать информацию о готовящемся обмене, передает немецкое издание DW.

"Мы на эту тему не высказываемся", - заявила заместительница официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман.

Москва также не подтверждала, что Навального были готовы обменять на Красикова, хотя на свое желание сделать это Путин намекнул в интервью Такеру Карлсону: отвечая на вопрос Карлсона о судьбе журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в России в шпионаже, глава Кремля заговорил о "патриоте", который "ликвидировал" человека в Европе.

"Мне неизвестно о таких соглашениях", – сказал Financial Times пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков по поводу обмена.

Ранее "Страна" анализировала, что может произойти на похоронах Навального.

Также мы сообщали, что еще осенью в МИД РФ опроверли информацию касательно обмена Навального на Красикова.