В МИД РФ назвали "спекуляцией" информацию о возможном обмене российского оппозиционера Алексея Навального.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Навального и других заключенных российских оппозиционеров могут включить в многосторонний обмен заключенными между Западом и Россией.

По словам источников, Кремль якобы заинтересован в обмене российских агентов. Сообщалось, что в список на обмен могут включить Вадима Красикова, которого в декабре 2021 года приговорили в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Западные СМИ называют Красикова бывшим сотрудником российских спецслужб.

Еще в мае телеканал CNN сообщал, что Белый дом может смягчить санкции в обмен на возврат из России граждан США Уилана и Гершковича.

Напомним, в августе Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима. Его признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса: призывы к экстремизму, финансирование экстремизма, создание экстремистского сообщества, создание посягающей на права граждан НКО, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма.