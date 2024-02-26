На этой неделе в Москве должны похоронить российского оппозиционера Алексея Навального.

Точная дата похорон пока неизвестна - появившуюся в СМИ информацию о похоронах 29 февраля соратники Навального опровергли. Неясно также, будут похороны закрытыми, как, например, Евгения Пригожина, либо с открытым доступом всех желающих попрощаться с Навальным.

Соратники политика заявляли, что власти ставили условием выдачи тела матери Навального тайные похороны. Официально в РФ не подтверждали, что выдвигали такое требование. Однако вполне очевидно, что у Кремля могут быть опасения открытых похорон, которые, не исключено, перерастут в масштабную акцию протеста сторонников Навального, противников Владимира Путина и войны в Украине. Тем более что все остальные виды политической активности им недоступны: за публичные заявления против войны можно угодить в тюрьму, а считавшегося антивоенным кандидата в президенты Бориса Надеждина не допустили к выборам.

Поэтому для оппозиционно настроенной категории российских граждан (не такой уж и малочисленной, особенно в Москве) посещение похорон Навального станет легальной формой протеста, в подготовку которого наверняка вложат очень большие усилия все противники президента РФ в России и за ее пределами. И прощание с оппозиционером может перерасти в большую демонстрацию против Путина.

Не очень понятно, что будут делать власти, если десятки тысяч людей пройдут по Москве, скандируя "Нет войне!" и "Путин - убийца". Жесткий разгон на похоронах вряд ли будет Кремлю выгоден перед выборами, хотя и существует версия, согласно которой власти как раз заинтересованы в таком развитии событий, чтобы одним махом "выжечь крамолу".

Но, повторимся, пока неизвестно, будут похороны открытыми или мать Навального приняла условие властей (если таковое было) и похоронит сына тайно. В последнем случае акции протеста также могут пройти, но вряд ли уже массовые.

Однако соратники Навального уже заявили, что планируют публичное прощание.

"Ищем зал для публичного прощания с Алексеем", — написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Планируемое время - конец текущей рабочей недели, добавила она.

Кроме того, на этой неделе будет еще одна "протестная" дата: 27 февраля исполняется 9 лет с момента убийства Бориса Немцова. По этому поводу партия "Гражданская инициатива" уже подала заявку на проведение в субботу, 2 марта, акции, посвященной памяти и Немцова, и Навального. Вероятно, акцию проводить запретят, но протесты, вполне возможно, в этот день все равно будут.

В общем и целом, текущая неделя станет показательной в плане того, смогут ли российская оппозиция и противники Путина организовать массовые акции протеста после смерти Навального и накануне президентских выборов в РФ.