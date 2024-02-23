Матери покойного российского оппозиционера Алексея Навального Людмиле Навальной выдвинули ультиматум: провести тайные похороны сына без публичного прощания или политика захоронят в колонии.

Об этом сообщает соратница оппозиционера Кира Ярмыш в соцсети Х.

По ее словам, следователь дал матери Навального три часа на ответ.

"Она отказалась вести переговоры со Следкомом, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына. Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти. Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра", - пишет Ярмыш.

Напомним, вчера российская оппозиция сообщала, что матери Навального разрешали похоронить сына в Москве, но с несколькими условиями, одно из которых - тайные похороны, без привлечения большой массы народа.

При этом в медицинском заключении о смерти Навального, показанном его матери, говорилось, что причины кончины оппозиционера естественные. Сообщалось, что Людмила Навальная подписала документ.