Жена российского оппозиционного политика Алексея Навального, Юлия, опубликовала видеообращение, в котором требует от президента России Владимира Путина передать тело ее мужа семье.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Девять дней, как Путин убил Алексея Навального. Но убийства Путину показалось мало. Теперь он держит в заложниках его тело, издевается над его матерью, заставляет ее согласиться на тайные похороны, иначе… Иначе, только вдумайтесь, они угрожают, что сделают что-то с телом Алексея", – говорит Навальная на видео.

По ее утверждению, лично Путин руководит происходящим с телом Навального в Салехарде.

Ранее BBC сообщила, что мать Навального может получить разрешение на похороны сына в Москве, но для этого нужно выполнить ряд условий. Также Кира Ярмыш заявила, что матери выдвинули ультиматум: провести тайные похороны сына без публичного прощания или политика захоронят в колонии.

Напомним, 16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По предварительным данным, причиной смерти стал отрыв тромба.

После смерти Навального США ввела санкции против РФ. Новые ограничения от США направлены на лиц, связанных с тюремным заключением Навального, на российский финансовый сектор, оборонно-промышленную базу, сети снабжения и лиц, уклоняющихся от предыдущих санкций на нескольких континентах мира.