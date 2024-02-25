По данным украинской разведки, российский оппозиционер Алексей Навальный действительно умер из-за оторвавшего тромба.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии журналистам украинских СМИ.

"Насколько нам известно – тромб. У него оборвался тромб", - сказал Буданов.

На уточняющий вопрос, была ли это естественная смерть, глава ГУР ответил утвердительно.

Напомним, 16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. Как сообщали источники российских СМИ, причиной смерти оппозиционера стал отрыв тромба.

Как мы писали, в медицинском заключении о смерти Навального, показанном его матери, говорилось, что причины кончины оппозиционера естественные. Сообщалось, что Людмила Навальная подписала этот документ.

Вскоре после этого матери Алексея Навального передали тело её сына. Как утверждали соратники покойного оппозиционера и оппозиционные издания, российские власти выдвинули ультиматум матери Навального: провести похороны сына тайно без публичного прощания или его захоронят в колонии.