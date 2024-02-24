Матери Алексея Навального Людмиле Навальной передали тело её сына.

Об этом сообщила соратница российского оппозиционера Кира Ярмыш на своей странице в соцсети Х.

По её словам, мать Навального, который умер в российской тюрьме, всё ещё находится в городе Салехарде, где хранилось тело её сына.

В настоящий момент решается вопрос о похоронах.

Ранее российские власти выдвинули ультиматум матери Навального: провести похороны сына тайно без публичного прощания или его захоронят в колонии.

"Она (мать Навального - Ред.) отказалась вести переговоры со Следкомом, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына. Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти", - говорила Ярмыш.

Мы также сообщали, что вдова Навального записала обращение, заявив, что "Путин держит в заложниках" тело её мужа.

"Убийства Путину показалось мало. Теперь он держит в заложниках его тело, издевается над его матерью, заставляет её согласиться на тайные похороны, иначе… Иначе, только вдумайтесь, они угрожают, что сделают что-то с телом Алексея", - заявила Навальная в своём видео.