Президент США Джо Байден перепутал имя вдовы Алексея Навального, назвав ее не Юлией, а Иоландой.

Оговорку глава Белого дома допустил во время пресс-выхода в Сан-Франциско.

"Здравствуйте, ребята. Сегодня утром я имел честь встретиться с женой и дочерью Алексея Навального. Очевидно, он был человеком невероятной храбрости. И удивительно, как его жена и дочь действуют в том же духе. И завтра мы собираемся объявить о санкциях против Путина, ответственного за его смерть. Мне стало ясно, что Иоланда собирается — она будет продолжать бороться (неразборчиво) на своем пути. Итак, мы не опускаем руки", - сказал Байден.

Его слова опубликованы в сообщении на сайте Белого дома. В публикации произнесенное президентом США имя Иоланда зачеркнуто, в скобках написан верный вариант: Юлия.

Как писала "Страна", Байден встретился с Юлией и Дарьей Навальными 22 февраля. В его официальном аккаунте в Х были опубликованы фото приема. Встреча прошла в Калифорнии.

Сегодня США ввели новые санкции против РФ за смерть Навального и продолжающуюся войну в Украине.