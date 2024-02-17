У президента США Джо Байдена есть штат помощников, задача которых - помогать ему избегать оговорок и падений на публике.

Об этом пишет газета The New York Times.

Как сообщает издание, они направляют дряхлого Байдена на короткий хвостовой трап, когда он должен лететь куда-либо президентским бортом (после случая с падением на высоком трапе), на пресс-конференциях громко и быстро кричат, чтобы закончить поток вопросов, и включают громкую музыку на мероприятиях, чтобы дать понять собравшимся об их окончании. Кроме того, окружение главы Белого дома всегда отказывает крупным новостным изданиям в бывших некогда регулярными длинных интервью.

"Всех президентов в критических ситуациях строго ограничивали их администрации, однако для Байдена, который в свои 81 год является самым старым человеком в истории США, занимавшим этот пост, это решение не столько ситуативное, сколько стратегическое. Закрытость Белого дома при Байдене по сравнению с предшественниками отражает обеспокоенность некоторых из его главных помощников тем, что президент постоянно склонен к оплошностям и рискует совершить ошибку", - пишет газета.

Однако несмотря на усилия ассистентов Байден постоянно совершает такие ошибки. Так, недавно он решил пообщаться с журналистами, собравшимися стихийно, а не на официальной запланированной пресс-конференции. И говоря о ситуации в секторе Газа перепутал Мексику и Ближний Восток. А на предвыборных мероприятиях он перепутал мертвых европейских лидеров с их живыми коллегами, заявив, что разговаривал с Франсуа Миттераном, бывшим президентом Франции, скончавшимся в 1996 году, и Гельмутом Колем, бывшим канцлером Германии, умершим в 2017 году.

На фоне критики его состояния некоторые из его близких, в том числе Джилл Байден, обеспокоены тем, что президентство утомляет пожилого политика. Небольшое количество помощников, близких к первой паре, скрупулезно следят за графиком Байдена и уточняют мельчайшие детали, вплоть до особенностей маршрута кортежа.

Байден дал меньше интервью и провел меньше пресс-конференций, чем любой из его предшественников, начиная с президента Рональда Рейгана, что вызвало еще и сомнения в его способности держать слово, ведь в начале срока он обещал "прозрачность и правду", но в итоге не сделал достаточно для объяснения американцам своих решений, особенно по внешней политике.

Чиновники Белого дома не говорят, когда Байден пройдет очередной медицинский осмотр. Последнее обследование было проведено почти год назад Кевином О’Коннором, давним врачом президента, который заявил, что его пациент, которому тогда было 80 лет, "здоров" и "энергичен".

Его походка несколько сбивчивая, что отчасти объясняется отказом Байдена носить ортопедическую обувь после того, как перед вступлением в должность он получил микроперелом стопы.

При этом окружение президента пытается убедить СМИ, что Байден бодр. Так, демократы, которые проводили с ним время на небольших предвыборных мероприятиях, утверждают что он резок и даже дерзок. Например, председатель Демократической партии штата Нью-Йорк Джей Джейкобс сказал, что Байден выступал без каких-либо подсказчиков на недавнем мероприятии по сбору средств.

Напомним, недавно пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что необходимости в оценке умственных способностей президента США в рамках ежегодной диспансеризации нет.

Между тем еще летом американские СМИ писали о том, что окружению Байдена все труднее поддерживать его имидж бодрого, сильного лидера. Он все чаще демонстрирует физическую слабость. Вероятно, ему даже могут понадобиться ходунки.