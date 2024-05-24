Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но считает президента Украины Владимира Зеленского нелегитимным.

Об этом российский лидер сказал во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

"Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего президента закончилась. России при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов", - заявил Путин.

Он повторил, что Москва готова к переговорам "только исходя из сегодняшних реалий в зоне "спецоперации" - то есть с фиксацией территориальных завоеваний.

Кроме того, Путин обвинил в срыве переговоров Запад. Он утверждает, что Стамбульские договоренности 2022 года устраивали и Киев, и Москву.

Также президент РФ добавил, что вернуться к переговорам можно, "исходя из уже достигнутых (в Стамбуле - Ред.) договоренностей".

"Мы видим, что опять возобновились разговоры о необходимости возвращения к переговорам по Украине. Пусть возвращаются", - сказал Путин.

На днях заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что Россия и вовсе считает Зеленского "законной военной целью".

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на российские источники писало о готовности Путина прекратить вооружённый конфликт с Украиной и провести разграничение по текущей линии фронта. Однако, если Киев и Запад не согласятся на его условия, Кремль готов и продолжать войну.

Мы разбирались в отдельном материале, по какому пути может пойти война в Украине.