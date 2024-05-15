В последние дни вновь активизировалась тема переговоров об окончании войны в Украине.



Произошло сразу несколько событий, которые на это повлияли.



Первое – наступление россиян под Харьковом показало исчерпаемость резервов ВСУ. Вчерашний мрачный комментарий Буданова в этом плане очень показателен. И проблему трудно будет решить в ближайшее время. Закон об ужесточении мобилизации если даже и даст эффект (в чем у многих есть сомнения), то через несколько месяцев. А на Западе, по различным сигналам, пока нет готовности отправлять войска в Украину. Более того, нет даже готовности разрешить удары западным оружием по российской территории. Особенно после фактически ультиматума Москвы 6 мая с намеком на возможность применения ядерного оружия. Министр обороны Британии вчера заявил, что Лондон разрешает бить своими ракетами только по международно-признанной территории Украины. И американская администрация, судя по сообщениям СМИ, также отказывается давать добро на удары своими ракетами по территории РФ. То есть на Западе демонстрируют неготовность более глубоко втягиваться в войну в Украине.



Второе – на основе сопоставления описанных выше моментов западные СМИ пишут о вероятности того, что Украина начнет переговоры с РФ об остановке войны по линии фронта ("корейский сценарий"). В Украине никто официально пока этого не подтверждает. Власти продолжают декларировать готовность вести войну до выхода на границы 1991 года. Однако логика в изменении этой позиции есть. Если действительно ситуация с резервами сейчас столь тяжела, как заявляется, и если эту проблему нельзя решить в ближайшие месяцы, то продолжение войны приведет лишь к потере новых территорий и ухудшению переговорных позиций Киева. То есть в остановке войны сейчас заинтересована в первую очередь Украина. Кроме того, уже на протяжении нескольких месяцев заметно меняется и общественное мнение в стране. Судя по опросам, все больше людей выступает за скорейшее окончание войны. Усталость от долгой войны при отсутствии успехов на фронте, страх перед тотальной мобилизацией, которую власти хотят запустить в ближайшее время, только усиливают подобные настроения. Повторимся, пока нет официальных подтверждений того, что Киев готов изменить свою позицию по поводу "войны до границы 1991 года". Но такая вероятность сейчас выглядит не нулевой. Также как и согласие на "корейский вариант" Байдена. В первую очередь - по предвыборным соображениям. Победа Украины над РФ до выборов маловероятно. А затянувшаяся война - один из козырей Трампа, который обвиняет Байдена в неспособности ее остановить и обещает закончить войну за "24 часа". Поэтому прекращение боев было бы выгодно президенту США, так как он мог бы предстать в качестве "миротворца".



Третье – о своей готовности остановить войну по линии фронта заявил накануне визита в Китай и Путин. Он поддержал китайскую "формулу мира", которая предусматривает остановку боев по линии соприкосновения без вывода российских войск с уже захваченных территорий. Также он сказал, что переговоры должны включать "серьезный разговор о гарантиях безопасности для России и противоборствующей стороны (то есть Украины - Ред.)".

Судя по всему, он имеет в виду те пункты, которые были заложены в проектах "Стамбульских соглашений" - нейтральный статус Украины и гарантии безопасности. И при этом - фиксация контроля РФ над захваченными территориями через прекращение боев по линии фронта. Правда, на Западе и в Украине распространена точка зрения, что в нынешней ситуации, когда российские войска наступают, Путину не выгодно идти на остановку войны. Но, как уже писали, у Кремля есть довольно сильные резоны согласиться на скорейшее окончание боев по линии фронта. И нельзя исключать, что в конечном счете они и сработают.



Однако, нужно понимать, что и в Украине, и в России, и на Западе есть силы, которые в скором окончании войны не заинтересованы и постараются сделать все, чтобы она продолжалась и дальше. Мы уже отмечали, что с 2014 года было много ситуаций, когда казалось, что мирное урегулирование уже "на пороге". Но каждый раз случалось нечто, что срывало договоренности и конфликт заходил на новый виток вплоть до полномасштабной войны. Поэтому наверняка "партии войны" в разных странах приложат максимум усилий, чтобы любые потенциальные договоренности сорвать. Получится ли у них на этот раз – увидим в ближайшие месяцы.