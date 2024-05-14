Канцлер Германии Олаф Шольц призвал не ждать особых прорывов на мирном саммите по Украине в Швейцарии. Но заявил, что он может привести к прямым переговорам Киева и Москвы.

Такое мнение Шольц высказал в интервью журналу Stern.

"Ни у кого не должно быть завышенных ожиданий. Мы не ведем переговоры об окончании войны. В лучшем случае, это начало процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией", - сказал канцлер ФРГ.

Он уточнил, что в Швейцарии речь пойдет о безопасности атомных электростанций, экспорте зерна, обмене пленными и табу на применение ядерного оружия.

"И опять же, все это пока находится в зачаточном состоянии", - добавил Шольц.

Напомним, Швейцария официально объявила место и время проведения мирного саммита по Украине. Он состоится 15-16 июня в Бюргенштоке.

Ранее мы писали, что Россия не приглашена на саммит, а участие Китая все еще под вопросом.

Между тем недавно глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, которая будет признана и Киевом, и Москвой.

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что после июньской мирной конференции в Швейцарии могут начаться переговоры с РФ.