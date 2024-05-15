Мирный план Китая и гарантии безопасности. Перед визитом в КНР Путин сделал заявления об Украине и переговорах
Президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому агентству "Синьхуа" сделал несколько заявлений по Украине и переговорам.
По его словам, в основу дипломатического процесса может быть положен китайский мирный план, который предусматривает начало переговоров по нынешней линии фронта (то есть без вывода российских войск).
При этом переговоры должны включать "серьезный разговор о гарантиях безопасности для России и противоборствующей стороны (то есть Украины - Ред.)". Путин назвал главной проблемой переговоров "надежность гарантий" со стороны Запада.
По словам президента РФ, Украина и Запад не хотят обсуждать китайский план.
"К сожалению, эти инициативы не находят поддержки ни в Украине, ни у ее западных покровителей. Они не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу", - сказал Путин.
Россия же, по его словам, от переговоров "никогда не отказывалась".
Интервью вышло за день до двухдневного визита Путина в Китай, который начнется 16 мая.
Напомним, это будет первый зарубежный визит Путина после инаугурации.
"Страна" разбиралась в отдельном материале, к чему Китай может побудить Путина по войне в Украине.