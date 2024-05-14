Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал критическим для Украины нынешний этап войны.

Об этом он сказал на брифинге в Киевском политехническом институте.

"Мы встречаемся в критический момент. Путин наращивает еще одно наступление на Украину", - заявил Блинкен.

Он добавил, что РФ пытается наступать на Харьков, а также на востоке Украины, "волна за волной посылая российских солдат, иранские дроны, северокорейские ракеты, танки и самолеты, построенные и обслуживаемые деталями, которые поставил Китай".

"Следующие недели и месяцы потребуют большой борьбы от украинцев, которые уже пожертвовали так много", - считает госсекретарь США.

Напомним, Блинкен прибыл в Киев сегодня рано утром.

На встрече с Владимиром Зеленским он обсудил ситуацию на поле боя, поддержку ВСУ и дальнейшее оборонное сотрудничество. В частности, стороны говорили о системах "Пэтриот" для Украины, для в первую очередь Харькова и области.