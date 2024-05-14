Владимир Зеленский опубликовал видео встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим в Киев.

Видео появилось в телеграм-канале украинского президента.

Судя по словам Зеленского, участие Джо Байдена в мирном саммите в Швейцарии еще под вопросом.

"Обсудили подготовку к глобальному саммиту мира. Для нас важно, чтобы приняли участие США, президент Байден и чтобы роль Америки в поддержании мирового порядка, основанного на правилах, не ослабевала", - написал Зеленский.

Кроме саммита мира, на встрече стороны подробно обсудили ситуацию на поле боя, поддержку ВСУ и дальнейшее оборонное сотрудничество. В частности, говорили о системах "Пэтриот" для Украины, для в первую очередь Харькова и области. Как отметил Зеленский, две системы ПВО для Харьковщины могли бы существенно помочь в защите от российских обстрелов.

Напомним, что также пока не подтверждено участие в саммите Китая. При этом глава КНР Си Цзиньпин заверял, что Пекин поддерживает проведение мирной конференции по Украине, которая будет признана и Киевом, и Москвой.