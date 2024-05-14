Главной потребностью Украины сейчас является две системы Patriot для Харькова и области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский Энтони Блинкену в Киеве.

По его словам, системы Patriot нужны "немедленно", чтобы защитить украинцев от постоянных обстрелов.

Напомним, что канцлер Германии анонсировал поставку Украине третьей системы ПВО Patriot.

Ранее WSJ писала, что визит Блинкена в Украину должен укрепить моральный дух и помочь с доставкой помощи из США.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.