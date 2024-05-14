Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Украину "укрепить моральный дух правительства в Киеве и помочь направить доставку" новой американской помощи.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Стороны будут обсуждать, как американское оружие может помочь Украине укрепить оборону и "вернуть инициативу", перспективу которой издание ставит под сомнение в контексте наступления РФ под Харьковом.

"Теперь вопрос заключается в том, достаточна ли помощь, которая томилась в течение нескольких месяцев, прежде чем Конгресс одобрил ее в апреле, чтобы устрашить возрождающуюся российскую армию, которую США и сам Блинкен высмеивали как почти выброшенную на берег в прошлом году", - пишет WSJ.

Напомним, ранее Энтони Блинкен заявил, что сейчас в Украине наступил "трудный момент", однако она сможет удержать линию фронта.

В свою очередь газета The New York Times писала, что последнее наступление России расширило поле боя вдоль северной границы Украины и грозит истощением резервов ВСУ.