В Киев рано утром прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает AFP.

Блинкен приехал ночным поездом из Польши и должен в ближайшее время встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В первую очередь эта поездка направлена на то, чтобы послать четкий сигнал украинцам, которые, очевидно, находятся в очень трудном положении как в связи с боями на восточном фронте, так и в связи с тем, что российские войска расширяют трансграничные атаки в Харьковской области", - сказал журналистам высокопоставленный член американской делегации, говоривший на условиях анонимности.

Фото госсекретаря США Блинкена на польском вокзале

Ранее о предстоящем визите со ссылкой на источники сообщало издание Politico.

Напомним, что на фоне наступления российских войск из Харькова начали выезжать семьи с детьми.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.

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