Харьков начали покидать семьи с детьми.

Об этом сообщил местный житель в видеоролике в соцсетях.

По его словам, обстановка в городе в целом спокойная. Помимо отъезда семей с детьми, также люди стали забирать свои автомобили, которые оставляли на площадках для реализации.

При этом мужчина рассказал, что в области ситуация напряженная, из-за чего и в самом Харькове длительные тревоги. Кроме того, на северных окраинах города на горизонте можно видеть дым от взрывов.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщил о выходе армии РФ на окраины Волчанска под Харьковом. В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утверждает, что ситуация контролируется.

Также в СНБО говорили, что российские войска не смогут прорваться через Волчанск на Харьков.

Война в Украине идет уже 810-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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