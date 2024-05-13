Генштаб ВСУ подтвердил, что российские войска вошли на северную окраину Волчанска Харьковской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба в Фейсбуке.

"Наши подразделения... проводят мероприятия по зачистке на северной окраине населенного пункта Волчанск", - заявляет Генштаб.

Также сообщается, что начались бои в районе населённого пункта Старица (западнее Волчанска).

Между тем в Волчанск сегодня приехали глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и командующий Силами обороны Харькова бригадный генерал юстиции Сергей "Марсель" Мельник.

Оба заявили, что город находится под контролем ВСУ и ситуация там "стабильная, контролируемая".

Ранее депутат Харьковского облсовета Скорик заявил, что армия РФ начинает окружать Волчанск. В то же время в РДК сообщили, что россияне вошли на мясокомбинат в северо-западной части города.

Известно, что в Белом доме не ждали серьезных прорывов армии России в Харьковской области, где началось новое наступление по двум направлениям.

Также в полиции говорили, что бои идут в окрестностях Волчанска. За последние три дня город пострадал так, как не страдал с 2022 года.

Из города и соседних населенных пунктов идет эвакуация. Вывезли уже 1700 гражданских.

Как сообщалось, самого Синегубова вчера местные паблики обвинили в том, что он покинул Харьков. Но в ОВА это опровергли.