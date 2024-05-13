Армия РФ начинает окружать Волчанск с одной стороны, а город уже практически разрушен. Об этом заявил депутат Харьковского облсовета Александр Скорик в эфире телемарафона.

"По последней информации из Волчанска, у врага есть продвижение. Город начинают окружать с одной стороны. Идут очень сложные позиционные бои. Силы обороны Украины под плотным огнем, постоянными прилетами КАБов и штурмовыми действиями ведут оборону", - рассказал Скорик.

Наступление началось три дня назад, а в городе уже не осталось ни одного уцелевшего здания.

Также воюющий на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" подтвердил, что россияне находятся на мясокомбинате Волчанска.

"БТР-82А бронегруппы РДК ведет огонь по противнику, пытающемуся закрепиться на Мясокомбинате и одной из окраинных улиц Волчанска", - подписали они видео боев.

Ранее о том, что россияне зашли на мясокомбинат и крайние улицы города, писал главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов, а также российские паблики.

В полиции говорили, что бои идут на окрестности города. За последние три дня город пострадал так, как не страдал с 2022 года.

С города и соседних населенных пунктов идет эвакуация. Вывезли уже 1700 гражданских.

Напомним, Deep State писал, что россияне захватили еще три села на границе в Харьковской области: Мороховец, Олейниково и Зеленое.