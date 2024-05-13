На фоне наступления российских войск на границе Харьковской области произошла замена главы группировки "Харьков". Вместо Юрия Галушкина им назначен Михаил Драпатый - заместитель начальника Генштаба по подготовке военных.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

"Согласно решению военного руководства с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТГВ) "Харьков", - сообщили изданию в ОСГВ "Хортица".

Драпатый останется заместителем начальника Генштаба.

Напомним, украинский военный паблик Deep State сообщил, что россияне захватили еще три села на границе в Харьковской области: Мороховец, Олейниково и Зеленое. Они находятся в направлении деревни Липцы.

Ранее паблик писал, что россияне полностью захватили шесть приграничных сел в Харьковской области: Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку.

Также главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в Харьковской области в последние дни "существенно обострилась". В одних районах противник имеет частичный успех, в других – Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение.