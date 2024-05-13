Город Волчанск из-за постоянных российских обстрелов "превращается в Бахмут или Марьинку". За последние три дня город пострадал так, как не страдал с 2022 года.

Об этом заявил глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

По его словам, количество ударов авиабомбами зашкаливает.

"Это бомба весом 250, а то и 500 килограмм, которая может снести многоэтажное здание. В каком-то смысле Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку", - рассказал Тимошко.

Глава полиции заявил, что армия РФ применяет тактику выжженной земли, сначала идет обстрел определенной территории артиллерией, КАБами, а потом туда заходят россияне.

Стрелковые бои идут на окрестностях Волчанска. С города и соседних населенных пунктов идет эвакуация. Вывезли уже 1700 гражданских.

В то же время, некоторые жители Купянского района, где наступает армия РФ, пытаются вернуться, чтобы высадить огороды, рассказал начальник райадминистрации Андрей Канашевич.

"Просто сейчас началась эта "огородная" пора и некоторые пытаются вернуться в те населенные пункты, откуда осуществляется обязательная эвакуация, чтобы засадить огород и уехать. А потом раз в неделю они потом появляются, чтобы его обрабатывать", - сообщил Канашевич.

Что происходит в Харьковской области и какие последствия будет иметь, мы разбирали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 810-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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