Сегодня утром в результате обстрелов российскими авиабомбами в Волчанске уничтожены и частично разрушены десятки частных и многоэтажных жилых домов. Из-под завалов удалось спасти двух мужчин, еще одна женщина погибла.

Об этом сообщает ГСЧС в Харьковской области.

"Под завалами одного из жилых домов находилась семья из четырех человек и нуждалась в помощи" - говорится в сообщении.

Хозяин дома смог самостоятельно выбраться из-под завалов до прибытия спасателей.



Из-под обломков разрушенных конструкций достали двух мужчин. Женщина 1950 года погибла под обломками дома.

Напомним, сегодня Deep State сообщил, что РФ захватила шесть приграничных сел в Харьковской области и вышла к окрестностям Волчанска.

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