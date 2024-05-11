В пятницу, 10 мая, вечером российская армия атаковала Никополь Днепропетровской области дронами-камикадзе.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Повреждены 2 частных дома и инфраструктурный объект. Погибших и потерпевших нет. Ночь в городе и области прошла без обстрелов", - написал он.

Накануне в результате российского обстрела Никополя погибли 62-летний мужчина и женщина 65 лет. Еще двое раненых. Один частный дом сгорел, два повреждены. Также повреждены 5 многоэтажек.

Ранее мы сообщали, что в Днепре в результате падения обломков "Шахедов" повреждены инфраструктурные объекты.

Война в Украине идет уже 808-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. РФ начала наступление под Харьковом, попытка прорыва произошла при поддержке бронетехники. В районе Волчанска и близлежащих населенных пунктов начали массово эвакуировать население.

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