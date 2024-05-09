Минэнерго призывает украинцев продолжать экономить свет, особенно в вечерние часы пик - с 17 до 22. Это происходит из-за значительных повреждений для энергосистемы.

Об этом сообщает Минэнерго.

Отдельно призывают промышленность пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки.

"Промышленность – пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы" - говорится в сообщении.

Напомним, что после вчерашнего ночного обстрела была угроза отключения света у потребителей во всех областях. Но этого удалось избежать.

Также "Укрэнерго" ввела ограничение потребления электричества для промышленных потребителей. В энергосистеме образовался дефицит электроэнергии, который не способен полностью покрыть даже импорт электроэнергии из Европы.

Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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