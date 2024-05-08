Сегодня вечером возможны отключения света по всей Украине - с 18:00 до 23:00. Это связано с ночным массированным ударом РФ по энергетике.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Повреждены тепло и гидроэлектростанции, а также объект "Укрэнерго" в центральном регионе.

Уже есть обесточивание в девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Сумской.

Ограничения будут равномерно распределены по всем областям. Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будет обнародовано на официальных страницах местных облэнерго.

Пока дефицит удается покрывать импортом из ЕС, но вечером этого может не хватить в случае роста потребления. Поэтому всех украинцев призывают экономить свет.

Это пятая массированная атака по украинской энергетике с 22 марта.

Напомним, что ночью РФ нанесла ракетный удар по энергетике Украины. Были запущены более 50 ракет и 20 "Шахедов".

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