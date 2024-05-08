Судя по всему, во время массированного удара РФ по энергетике в ночь на 8 мая была атакована Кременчугская гидроэлектростанция (ГЭС).

Кременчугская районная администрация в своем телеграм-канале сообщает, что "сегодня в связи с ситуацией, которая сложилась на Кременчугской ГЭС, будет осуществлен аварийный сброс воды".

В результате ожидается поднятие уровня воды в Днепре.

Также из-за ремонта на "Полтаваоблэнерго" возможны перебои с водоснабжением в домах.

Тем временем ДТЭК дает понять, что ситуация с энергетикой очень сложная. Такой вывод можно сделать из-за представленного компанией иллюстративного фото.

Ранее в "Укрэнерго сообщили, что сегодня вечером возможны отключения света по всей Украине - с 18:00 до 23:00. Это связано с ночным массированным ударом РФ по энергетике. В результате него были повреждены тепло- и гидроэлектростанции, а также объект "Укрэнерго" в центральном регионе. В компании не уточняли, о каких станциях идет речь.

Между тем глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что последние массированные атаки россиян на энергетику нанесли ущерб более чем на миллиард долларов.