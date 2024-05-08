Компания "Укрэнерго" ввела ограничение потребления электричества для промышленных потребителей.

Об этом сообщил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, в энергосистеме образовался дефицит электроэнергии, который не способен полностью покрыть даже импорт электроэнергии из Европы.

"Поэтому для поддержания баланса между потреблением и производством электроэнергии, являющейся главным условием работы энергосистемы, необходимы контролируемые ограничения потребления. Сейчас они применены для промышленности, но вот коснутся ли они бытовых потребителей, будет зависеть от того, насколько экономно украинцы будут потреблять электроэнергию", – сказал Кудрицкий.

Руководитель "Укрэнерго" отметил, что ограничения распределены по всем областям.

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что сегодня вечером возможны отключения света по всей Украине. Это связано с ночным массированным ударом РФ по энергетике.

Также мы рассказывали о ситуации в энергетике Украины после ночного удара РФ.

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