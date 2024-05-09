В Никополе 9 мая двое погибших после утреннего обстрела РФ из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА.

Артиллерия оборвала жизнь 62-летнего мужчины и женщины 65 лет.

Еще двое раненых. Это мужчины 39 и 67 лет. Город россияне обстреляли с самого утра.

Один частный дом сгорел, два повреждены. Также повреждены 5 многоэтажек.

Напомним, что ночью Воздушные силы сбили в Одесской области 17 "Шахедов".

Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера россияне нанесли удар по украинской энергетике. ВСУ сбили 39 ракет из 55. "Укрэнерго" заявило, что были удары по энергетике Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областей

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