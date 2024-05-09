В ночь на 9 мая россияне выпустили по Украине 20 беспилотников "Шахед". Силы ПВО сбили 17 дронов в Одесской области.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в своем телеграм-канале.

"В ночь на 9 мая 2024 года противник атаковал 20 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 с мыса Чауда, Крым. В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 17 ударных БПЛА в Одесской области", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Воздушные силы ВСУ сбили 39 ракет и 20 "Шахедов" во время атаки РФ.

Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера россияне нанесли удар по украинской энергетике. ВСУ сбили 39 ракет из 55. "Укрэнерго" заявило, что были удары по энергетике Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областей

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