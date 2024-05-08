Сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, а именно повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры, пожарная часть, гаражный кооператив, парк и троллейбус

Об этом сообщает ГСЧС

"Утром враг нанес удары по объектам критической и гражданской инфраструктуры, гаражному кооперативу, одному из парков города и городскому электротранспорту. Повреждения получила одна из пожарных частей Запорожья - повреждены служебные помещения и фасад здания" - говорится в сообщении.

Обошлось без погибших и пострадавших. К ликвидации привлекли 32 спасателя и 7 единиц техники, спасательные работы завершены.

Напомним, Зеленский сообщил, что Россия запустила по Украине более 50 ракет и 20 "Шахедов".

Также россияне атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК, повреждено оборудование.

Война в Украине идет уже 805-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Военный паблик Deep State сообщает, что у армии РФ было продвижение на Авдеевском направлении - возле Новопокровского. Это село южнее Очеретинского выступа, где серьезно продвинулись россияне.

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