Ночью 9 мая в Николаевской области российский дрон попал в бывший дом культуры Первомайской громады.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем телеграм-канале.

"В результате попадания БПЛА частично разрушено двухэтажное здание бывшего дома культуры в населенном пункте Первомайской общины Николаевского района, возник пожар. Пожар ликвидирован на площади 200 кв. метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в ночь на 9 мая россияне выпустили по Украине 20 беспилотников "Шахед". Силы ПВО сбили 17 дронов в Одесской области.

Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера россияне нанесли удар по украинской энергетике. ВСУ сбили 39 ракет из 55. "Укрэнерго" заявило, что были удары по энергетике Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областей

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