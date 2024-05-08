Утром, 8 мая, российские военные обстрелом повредили железную дорогу и жд-вокзал в Херсоне.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Поезд Киев - Херсон будет временно останавливаться в Николаеве. Туда и обратно в Херсон пассажиров будут возить автобусами.

"В настоящее время движение поезда №121/122 Киев — Херсон — Киев железнодорожники временно ограничили Николаев. Оттуда пассажиров в Херсон и везти автобусами. В настоящее время все 99 пассажиров находятся в безопасности" - говорится в сообщении.

Остальные поезда идут по графику.

Глава ОВА Александр Прокудин сообщает, что в результате обстрела повреждено критическую инфраструктуру. Также из-за обстрелов город частично остался без света.

"Также враг атаковал железнодорожную инфраструктуру, повреждены пути. Поэтому движение поезда №121/122 Киев-Херсон-Киев железнодорожники временно ограничили Николаев", - заявил он.

Напомним, сегодня Россия запустила по Украине более 50 ракет и 20 "Шахедов".

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