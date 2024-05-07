В Сумской области вчера был нанесен еще один удар по энергетике. После того как почти всех потребителей запитали после первого удара по высоковольтной подстанции, была обстреляна другая подстанция.

Об этом сообщает Минэнерго.

Отключилась воздушная линия и шесть других подстанций, бытовые потребители снова были обесточены.

Сейчас в области без света 5,4 тысячи домохозяйств - в основном те, которые длительно отключены из-за предыдущих обстрелов.

"Однако вчера враг нанес удар по другому объекту области – подстанции облэнерго. Отключилась воздушная линия и шесть других подстанций, обесточены бытовые потребители. Сейчас в Сумской области без света 5,4 тысячи абонентов – в основном те, что долго отключены из-за предыдущих обстрелов" - говорится в сообщении Минэнерго.

Напомним, 6 мая ночью россияне нанесли авиационный удар по энергетическим объектам Сумской области.

Мы также сообщали, что в Сумах и области после ночного удара по энергетике без света остались 400 тысяч домохозяйств.

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