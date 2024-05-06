В Сумах и области после ночного удара по энергетике без света остались 400 тысяч домохозяйств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины в своем телеграм-канале.

Заявляется, что часть потребителей уже запитали, но без света по-прежнему остается 91 населенный пункт.

В Минэнерго добавили, что ночью отключения света были и у потребителей в Харьковской области.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" сообщили о повреждении в Сумской области высоковольтного объекта компании. В Сумской ОВА говорили, что после обесточивания объекты критической инфраструктуры переводят на аварийные источники питания. Также развернуты "пункты несокрушимости".

Война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На минувших выходных Россия активно наносила воздушные удары. По несколько раз в день обстреливался Харьков. Под ударом оказалась Одесская область. Обстрелы юга Украины были нацелены на системы ПВО. Они могут означать подготовку массированного удара по энергетике, пишут украинские мониторинговые паблики.

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