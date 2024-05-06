Потеря Донецкой области выглядит реальной, но не означает проигрыша в войне.

Такое мнение высказал директор благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью ТСН.

По словам Чмута, нельзя допустить потерю армии из-за желания удержать Донбасс любой ценой.

"Мы не можем допустить обнуление армии ради того, чтобы принципиально что-то удерживать", - заявил Чмут.

Недавно Чмут призывал мобилизовывать в армию с 20 лет.

Война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На минувших выходных Россия активно наносила воздушные удары. По несколько раз в день обстреливался Харьков. Под ударом оказалась Одесская область. Обстрелы юга Украины были нацелены на системы ПВО. Они могут означать подготовку массированного удара по энергетике, пишут украинские мониторинговые паблики.

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