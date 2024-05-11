Сегодня ночью российская армия атаковала село Тягинце в Бериславском районе КАБами. В результате один человек погиб, женщина получила ранение.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Ночью враг атаковал из авиации мирные населенные пункты. Один из КАБов попал в частный дом в Тягинце в Бериславском районе", - написал он.

В результате удара погиб мужчина. Еще одна женщина пострадала. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации потерпевшая отказалась.

Напомним, вчера российская армия атаковала Никополь Днепропетровской области дронами-камикадзе. Повреждены два частных дома и инфраструктурный объект.

Ранее мы писали, что российские военные обстрелом повредили железную дорогу и жд-вокзал в Херсоне.

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