В поселке Глубоком Харьковской области вывешен российский флаг.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

"В результате вчерашних боев врагу удалось захватить либо все село, либо его основную часть. Под вопросом улица Студенческая и параллельная ей", – пишет паблик.

Ранее о захвате Глубокого заявляли российские военные паблики.

Глубокое - село, через которое россиянам открывается дорога на Липцы. От последнего до северных окраин Харькова 17 километров.

Напомним, сегодня паблик Deep State сообщал, что россияне захватили еще три села на границе в Харьковской области: Мороховец, Олейниково и Зеленое. Они находятся в направлении деревни Липцы.

Мы разбирались в отдельном материале, какие последствия будет иметь российское наступление в Харьковской области.

Известно, что в Белом доме не ждали серьезных прорывов армии России в Харьковской области.

Война в Украине идет уже 810-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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