На Харьковском направлении ведутся бои на северной окраине Волчанска и в Лукьянцах Липецкой общины, где Белый дом не ждал никаких серьезных прорывов российской армии.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Противник пытается захватить Волчанск, однако Силы обороны дают отпор. Продолжаются стрелковые бои на северной окраине города. За Лукьянцы Липецкой общины также продолжаются бои. Фиксируем незначительное продвижение вражеских войск, однако наши бойцы ведут интенсивную борьбу, чтобы удержать населенный пункт", – рассказал Синегубов.

По его словам, в Волчанске остаются до 200 человек, но и их он призвал эвакуироваться.

"Враг изменил тактику массированных наступлений, как это было в начале полномасштабного вторжения, на продвижение малыми группами. Передвигаются по лесополосам, посадкам, кустам", - заявил Синегубов.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что начались бои в районе населённого пункта Старица (западнее Волчанска).

Тем временем на фоне наступления российских войск из Харькова начали выезжать семьи с детьми.

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