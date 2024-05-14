Канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал передачу Украине третьей системы ПВО Patriot.

Об этом немецкий политик сообщил на пресс-конференции с главами правительств Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции.

"Это было нелегким решением, потому что у нас их не так много. Но было важно это сделать", – сказал Шольц.

Он выразил надежду, что пример Берлина мотивирует некоторые другие европейские государства к передаче Украине таких комплексов ПВО.

Напомним, в середине апреля в Минобороны Германии заявили, что для того, чтобы усилить защиту Украины от России, федеральное правительство поставляет ВСУ еще одну систему ПВО Patriot. Это третий комплекс, передаваемый Берлином Киеву.

В свою очередь президент Владимир Зеленский говорил, что Украине нужно минимум семь ЗРК Patriot.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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