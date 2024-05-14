Из Сумской области, где возможно наступление РФ, проводится эвакуация населения.

Об этом сообщил глава ОВА Владимир Артюх.

"Мы эту информацию получили, Сумская ОГА 24/7 общается с военным командованием и учитывая эту информацию мы и действуем, как пример громада Белополье, которая страдает от обстрелов, инфраструктура которой пострадала от обстрелов, военные рекомендовали эвакуацию там, мы выполняем, - сказал Артюх.

Напомним, что россияне наращивают силы на границе с Сумской областью.

Также мы писали о том, что Буданов прогнозирует новое наступление РФ под Сумами.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.

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