"В резерве у нас никого не осталось". Буданов прогнозирует новое наступление РФ под Сумами
Россия может в скором времени начать наступление под Сумами.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете The New York Times.
"Ситуация на грани. Каждый час эта ситуация приближается к критической", - сказал Буданов журналистам в бункере Харькова.
Он считает, что в течение следующих нескольких дней ВСУ смогут стабилизировать фронт под Харьковом, и наступление РФ будет продолжаться еще около трех-четырех дней. Но после этого российские военные могут начать новое наступление - в Сумской области.
Также, по словам Буданова, у ВСУ не осталось резервов.
"Все наши войска сейчас или тут, или в Часовом Яру. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас не осталось никого в резерве", — сказал глава ГУР.
Он согласен с оценками, что под Харьковом РФ растягивает и без того истощенные силы ВСУ. А также хочет "посеять панику и замешательство в регионе".
"На данный момент наша задача - стабилизировать линию, а затем начать оттеснять их через границу", - сказал Буданов, добавив, что приток украинских резервов сумел "частично сорвать их планы".
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили о боях в Волчанске Харьковской области. Военный паблик Deep State писал, что войска РФ продвинулись возле Волчанска и в селе Глубоком, а также захватили село Лукьянцы.
Также накануне украинский Генштаб подтвердил "тактический успех" РФ на границе Харьковской области.