Россия может в скором времени начать наступление под Сумами.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете The New York Times.

"Ситуация на грани. Каждый час эта ситуация приближается к критической", - сказал Буданов журналистам в бункере Харькова.

Он считает, что в течение следующих нескольких дней ВСУ смогут стабилизировать фронт под Харьковом, и наступление РФ будет продолжаться еще около трех-четырех дней. Но после этого российские военные могут начать новое наступление - в Сумской области.

Также, по словам Буданова, у ВСУ не осталось резервов.

"Все наши войска сейчас или тут, или в Часовом Яру. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас не осталось никого в резерве", — сказал глава ГУР.

Он согласен с оценками, что под Харьковом РФ растягивает и без того истощенные силы ВСУ. А также хочет "посеять панику и замешательство в регионе".

"На данный момент наша задача - стабилизировать линию, а затем начать оттеснять их через границу", - сказал Буданов, добавив, что приток украинских резервов сумел "частично сорвать их планы".

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили о боях в Волчанске Харьковской области. Военный паблик Deep State писал, что войска РФ продвинулись возле Волчанска и в селе Глубоком, а также захватили село Лукьянцы.

Также накануне украинский Генштаб подтвердил "тактический успех" РФ на границе Харьковской области.