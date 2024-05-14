На Харьковском направлении войска РФ продвинулись возле Волчанска и в селе Глубоком, а также захватили село Лукьянцы.

При этом Зеленое, которое ранее считалось захваченным, остается под контролем ВСУ.

Об этом пишет военный телеграм-канал Deep State.

На карте ресурса обозначено, что северная часть Волчанска перешла в серую зону. Вчера власти признали, что россиян пытаются оттуда выбить.

В сводке Генштаба ВСУ говорится, что бои в Волчанске продолжаются.

"Украинские защитники проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая. Потери врага составляют 164 человека и 25 единиц техники", - сообщил Генштаб.

Напомним, накануне паблик Deep State писал, что в поселке Глубоком Харьковской области вывешен российский флаг.