Российское наступление под Харьковом "оставила Украине мало хороших вариантов для обороны". РФ кинула в бой около 2000 человек в Украине полагают, что РФ накопила около 35 000 военнослужащих в этом районе.

Об этом пишет The Times.

Количество группировки не хватит для захвата Харькова, но если РФ продвинется на еще несколько километров, то сможет начать хаотичные обстрелы города из ствольной артиллерии. Вероятно, именно это и является целью движения в направлении села Липцы.

Самую острую проблему представляет продвижение под Волчанском, которое может затруднить снабжение Купянска.

Следующие несколько недель будут критическими для Украины: когда дойдет западное оружие, готов ли Запад расстаться со своими системами ПВО, чтобы уберечь украинские города.

Киеву предстоит решить, является ли новое наступление уловкой, чтобы отвлечь силы с Донбасса. Или же дефицитный человеческий ресурс стоит бросить в бой на российской границе, где они могут быть безнаказанно поражены, если США не снимут запрет на использование своих дальнобойных ракет по российской территории. Или же сконцентрироваться на удержании Часового Яра.

Ранее сообщали, что наступление РФ в Харьковской области может усилить давление на власти Украины в вопросе переговоров. Текущее продвижение РФ в Харьковской области - самое быстрое за все время войны, кроме самого начала, подсчитали журналисты.

До этого украинские военные паблики сообщали о захвате россиянами девяти сел во время атак в Харьковской области.