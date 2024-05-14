Президент РФ Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае 16-17 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По итогам встречи планируется подписание совместного заявления и ряда документов.

Помимо Пекина Путин также посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия двух российско-китайской форумов. Кроме того, глава Кремля встретится с премьером Госсовета КНР.

Напомним, это будет первый зарубежный визит Путина после инаугурации.

Ранее мы рассказывали, что у Китая есть свой мирный план, который не совпадает с "формулой мира" Зеленского. План Пекина подразумевает прекращение огня по линии фронта без вывода российских войск на границы 1991 года.

Также сообщалось, что Пекин призывал пригласить Москву на конференцию по Украине, где будут обсуждать окончание войны.

"Страна" разбиралась в отдельном материале, к чему Китай может побудить Путина по войне в Украине.

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