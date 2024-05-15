Украина и Россия могут через несколько месяцев пойти на мирные переговоры и остановку войны по линии фронта.

Об этом пишет The New York Times.

"В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти к перемирию путем переговоров, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 год", - говорится в статье.

По мнению чиновников Белого дома, новое наступление РФ в Харьковской области "меняет траекторию войны в Украине".

С одной стороны американские чиновники считают, что многие текущие территориальные потери Украина сможет отбить - после того, как начнет поступать американская помощь, "скорее всего, где-то в июле", а Украина отправит на фронт больше молодых солдат.

С другой - "они не решаются делать прогнозы относительно того, где линия фронта может находиться даже через несколько месяцев, или сможет ли Зеленский начать свое давно откладываемое контрнаступление в следующем году".

Наибольшее беспокойство Вашингтона вызывает то, что Россия заменяет оружие, уничтоженное за первые 27 месяцев войны, и восстанавливает позиции: "Россия часто плохо начинает свои войны и хорошо заканчивает их".

Помимо этого, по данным издания, ряд помощников Байдена обеспокоены тем, что Россия извлекла уроки из конфликта по поводу того, какие технологии показали себя хорошо, а какие - плохо, а также достигла технологических успехов в противодействии американскому оружию.

При этом Байден по-прежнему выступает против идеи Макрона с отправкой войск.

"Этот год представляет собой окно возможностей для России. Но если российские военные не смогут превратить эти преимущества в боевые достижения и набрать импульс, существует большая вероятность, что это окно начнет закрываться, когда мы вступим в 2025 год", - заявил Майкл Кофман, эксперт по России из Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне.

Ранее The Time писали, что российское наступление под Харьковом "оставило Украине мало хороших вариантов для обороны".

Война в Украине идет уже 812-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 мая 2024 года в обновляемом онлайне.